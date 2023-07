Mai multe jucătoare din WTA s-au scandalizat, când au văzut „hoția” de la Budapesta: ce i-au transmis jucătoarei-problemă

A 28-a jucătoare a lumii, Shuai Zhang (34 WTA) s-a retras din turneul WTA 250 de la Budapesta, în timpul primului set al meciului pe care îl juca împotriva reprezentantei gazdelor, Amarissa Kiara Toth (20 de ani, 548 WTA).

La 5-5, 15-egal, Zhang a trimis o minge pe linie, dar arbitrul a hotărât să îi acorde punctul unguroaicei, văzând mingea în afara terenului, deși atât urma, cât și traiectoria mingii au arătat clar impactul dintre minge și linia terenului.

„Toate eforturile depuse în antrenamente au fost greșite, pentru că vrei să lovești cât mai aproape de linie, dar chiar și atunci când nimerești linia, mingea e out.

Vă iubesc pe toți cei care mă susțineți și rămâneți alături de mine,” a scris Zhang, pe Twitter.

All efforts on practice was wrong , because when you wanted hitting closer to the line , even touched the line still OUT …..

I love you guys and all girls who supporting me and standing my side