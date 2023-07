Jucătoarea de tenis Amarissa Kiara Toth (20 de ani, 548 WTA) s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Budapesta într-un mod regretabil.

Nedreptățită în urma unei mingi care a aterizat pe linie, dar care a fost considerată greșită de arbitru, chinezoaica Shuai Zhang a cerut time-out medical, după care s-a retras din turneu, acuzând un atac de panică.

„Dacă e out, de ce ștergi urma? De ce? De ce ai șters-o?”, a întrebat-o Shuai Zhang (34 de ani, 28 WTA) pe adversara sa, Kiara Toth, care i-a răspuns, zicând: „Am șters-o pentru că provoci probleme.”

Huiduită de spectatori, Zhang a fost ignorată de arbitru, iar plângerile sale nu au condus la nimic altceva decât la decizia sa de a se retrage din meci.

A glaring display of bad sportsmanship.

Shuai Zhang’s opponent, Kiara Toth, erased a ball mark as Zhang was pleading to speak with a supervisor about a bad call

“Wait, wait, keep the mark”

Zhang was booed & retired from the match

Awful. Just awful ????

pic.twitter.com/0BZFTG09On