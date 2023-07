Ce i s-a întâmplat Kiarei Toth, după gesturile nesportive făcute la Budapesta

În vârstă de numai 20 de ani, Kiara Amarissa Toth (548 WTA) s-a făcut cunoscută în circuitul WTA din motive nefericite.

Ștergând urma unei mingi căzute pe linie și celebrând o victorie semnată în urma unui atac de panică acuzat de Shuai Zhang, drept consecință a nedreptății care i s-a comis, unguroaica Toth s-a înscris în rândul jucătoarelor disprețuite ale circuitului WTA.

Deși nu a fost sancționată de circuitul WTA, Kiara Toth a suferit două înfrângeri în turneul de la Budapesta, după victoria controversată din faza șaisprezecimilor de finală.

Kiara Toth a fost învinsă de Kateryna Baindl (100 WTA), scor 6-3, 6-1, iar în proba de dublu a cedat, alături de Adrienn Nagy, în fața echipei formate din Miriam Kolodziejova și Jesika Maleckova, ambele jucătoare clasate în afara top 300 WTA.

A 28-a jucătoare a lumii, Shuai Zhang (34 WTA) s-a retras din turneul WTA 250 de la Budapesta, în timpul primului set al meciului pe care îl juca împotriva reprezentantei gazdelor, Amarissa Kiara Toth (20 de ani, 548 WTA).

La 5-5, 15-egal, Zhang a trimis o minge pe linie, dar arbitrul a hotărât să îi acorde punctul unguroaicei, văzând mingea în afara terenului, deși atât urma, cât și traiectoria mingii au arătat clar impactul dintre minge și linia terenului.

„Toate eforturile depuse în antrenamente au fost greșite, pentru că vrei să lovești cât mai aproape de linie, dar chiar și atunci când nimerești linia, mingea e out.

Vă iubesc pe toți cei care mă susțineți și rămâneți alături de mine,” a scris Zhang, pe Twitter.

All the players are showing their support for Shuai Zhang after the controversial call against her in Budapest ????

What are your views on the behaviour of Amarissa Toth, umpire and the crowd? ????#ShuaiZhang #Budapest #AmarissaToth #Tennis pic.twitter.com/vX3yuu65W8