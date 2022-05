Simona Halep a jucat un tenis oscilant în primul set al meciului cu Alize Cornet, din primul tur al competiției WTA 1000 de la Roma, dar s-a impus în minim de seturi, scor 6-4, 6-4.

Sportiva din România a condus cu 5-1, dar a avut nevoie de patru game-uri pentru a-și mobiliza energiile astfel încât să nu rateze câștigarea lui, scor 6-4.

După 39 de minute de joc intens, dar mai ales confuz, din punctul de vedere al raporturilor de forțe, Simona Halep și-a răsplătit eforturile mâncând ciocolată, în pauza dintre seturi.

Un gest rar întâlnit în meciurile Simonei Halep, care, conform propriilor sale declarații, obișnuiește să mănânce ciocolată doar după încheierea meciurilor, ca recompensă pentru munca depusă pe terenul de tenis.

Simona Halep a câștigat al doilea set, într-un scenariu similar, nereușind să încheie cu serviciul, la prima ocazie avută, ci doar la a doua.

That set took a lot of energy from Simo and from us too, we need some chocolate???? pic.twitter.com/ac63cwwiWy