Spectator de lux în a șasea zi de turneu la Wimbledon, Pep Guardiola a primit o ofertă de neimaginat.

După ce și-a găsit drumul spre faza optimilor de finală ale întrecerii de la Londra, germanul Alexander Zverev - finalist la Roland Garros în acest an - i-a lansat spaniolului oferta de a deveni antrenorul său de tenis.

"If you're tired of football, you can coach me on a tennis court anytime" ????

Alexander Zverev loved having Pep Guardiola watch him from the Royal Box#Wimbledon pic.twitter.com/NGTj8uqBkH