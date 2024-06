Carlos Alcaraz a devenit, în premieră, câștigător al turneului de la Roland Garros.

Tenismenul din Murcia a devenit triplu campion de Grand Slam la doar 21 de ani, după o finală memorabilă cu Alexander Zverev, în care l-a învins pe german sub privirile miliardarului român, Ion Țiriac, scor 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2.

Finala Roland Garros 2014 s-a întins pe durata a 4 ore și 20 de minute de joc, iar Carlos Alcaraz se poate mândri cu peste 50 de lovituri direct câștigătoare semnate în fața numărului 4 mondial.

După trei break-uri semnate în manșa inaugurală a finalei, Carlos Alcaraz și-a pierdut serviciul de două ori, în manșa secundă și a suferit o capitulare de moment, în setul trei, care a fost un rollercoaster veritabil.

