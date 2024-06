Servicii de peste 220 km/h, o mulțime de scurte, voleuri reușite și passing shot-uri incredibile au fost doar câteva dintre ingredientele utilizate de Carlos Alcaraz și Alexander Zverev în finala Roland Garros 2024.

Calitatea jocului arătat de cei doi a mulțumit Arena Philippe-Chatrier, umplută până la refuz, dar și telespectatorii.

WHAT A POINT ???? #RolandGarros pic.twitter.com/3gQh8K9wJ2

În setul decisiv și în ciuda oboselii acumulate pe parcursul primelor patru seturi, Alcaraz și Zverev au disputat un punct ieșit din comun, câștigat în cele din urmă de tenismenul german, printr-un smash lovit în contre-pied, care l-a surprins pe iberic.

Cel mai mare stadion de tenis din Europa „a explodat”, la finele schimbului de mingi, apreciind nu doar atacurile bine gândite ale germanului, ci și apărarea eroică a spaniolului. Punctul s-a încheiat după 16 lovituri.

De-a lungul finalei, Carlos Alcaraz nu s-a abținut și a produs o serie de peste cincizeci de lovituri direct câștigătoare, amețind publicul parizian prin talentul său pus în valoare în regim de mare viteză.

OUT OF THIS WORLD ????#RolandGarros @carlosalcaraz pic.twitter.com/6kqc2V6xd5