Tehnicianul spaniol a fost prezent la Wimbledon, la meciul pe care Alexander Zverev l-a câștigat în fața lui Cameron Norrie, în turul trei, scor 6-4, 6-4, 7-6 (17-15).

La finalul partidei, în timpul declarațiilor susținute de câștigător, neamțul i-a mulțumit lui Pep Guardiola pentru prezența sa și, mai în glumă, mai în serios, i-a cerut să vină la Bayern Munchen.

"Am avut câțiva spectatori de marcă astăzi, printre care și una dintre legendele fotbalului, Pep Guardiola. M-am emoționat extrem de tare când l-am văzut. Mulțumesc foarte mult că ai venit.

Bayern Munchen are nevoie de un antrenor, omule. Dacă te plictisești de fotbal, poți să mă antrenezi oricând", a spus Alexander Zverev.

"If you're tired of football, you can coach me on a tennis court anytime" ????

Alexander Zverev loved having Pep Guardiola watch him from the Royal Box#Wimbledon pic.twitter.com/NGTj8uqBkH