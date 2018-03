Simona Halep si-a aflat adversara din turul 2 de la Miami: nu a mai jucat niciodata impotriva ei! Ora de start a partidei

Simona Halep si-a aflat adversara din turul 2 de la Miami.

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV!

Simona Halep va juca direct in turul secund al turneului de la Miami, iar prima sa adversara va fi Oceane Dodin. Frantuzoaica in varsta de 21 de ani ocupa locul 98 in clasamentul WTA si o va intalni pentru prima data in cariera pe Simona Halep.



Simona Halep - Oceane Dodin se va juca pe terenul central si nu va incepe mai devreme de ora 21:00. Pentru Dodin, calificarea in turul 2 la turneul de la Miami este cea mai buna performanta din 2018. Cel mai bun rezultat obtinut de Simona Halep la Miami s-a inregistrat in 2015 atunci cand a ajuns pana in semifinale.