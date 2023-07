Succesul grăitor semnat de Carlos Alcaraz (20 de ani, 1 ATP) pe iarba londoneză l-a copleșit până și pe antrenorul său, Juan Carlos Ferrero.

Emoționat până la lacrimi, la sosirea elevului său în lojă, Ferrero (43 de ani) a fost surprins tremurând de emoție și privindu-l cu o admirație uriașă pe jucătorul pe care îl pregătește de aproape cinci ani.

Juan Carlos Ferrero, cel mai mândru antrenor din lume al momentului, în lumea tenisului

Alcaraz și Ferrero s-au îmbrățișat, iar mai emoționat a fost antrenorul, pe chipul căruia s-a putut citi satisfacția enormă de a-l fi antrenat pe tânărul jucător din Murcia, în ultimele sezoane.

Wimbledon 2023 s-a încheiat cu unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale Erei Open, Alcaraz învingându-l pe Novak Djokovic, după 4 ore și 42 de minute de joc, scor 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4.

Fost număr 1 ATP cu 16 titluri în palmares, Juan Carlos Ferrero are un titlu de mare șlem cucerit în proba individuală, la Roland Garros, în ediția 2003 a turneului de la Paris.

Ferrero avertiza, după US Open 2022, că Alcaraz ar fi doar la 60% din potențialul său maxim

După ce Alcaraz a câștigat primul titlu de mare șlem, la US Open, în toamna anului 2022, Ferrero a declarat că elevul său ar fi doar la 60% din potențialul său maxim.

„Cred că el s-a născut să joace aceste competiții, acest tip de meciuri. Încă de când am început să colaborez cu el, am văzut că are anumite lucruri diferite de alți competitori la vârsta lui. În momentele importante, încearcă tot timpul să riște, iar asta e dificil în tenis, mai ales într-o primă finală de Grand Slam.

E un competitor grozav. Cu Cilic, Sinner și Tiafoe a demonstrat asta: nu a renunțat niciodată și a încercat mereu să rămână în meciuri. Nu sunt surprins că a câștigat un Grand Slam, pentru că îi cunosc nivelul. Știam că, dacă nu va câștiga anul acesta, ar fi urmat să câștige anul viitor,” a completat Juan Carlos Ferrero, în fața jurnaliștilor prezenți la New York, anunțând că Alcaraz ar fi la 60% din potențialul său maxim, declarație care poate prevesti începutul unei ere dominate de Carlos Alcaraz.