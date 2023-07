Asemănări curioase între Nadal și Alcaraz: gestul controversat care i-a purtat noroc lui „Carlitos” în finala Wimbledon 2023

Carlos Alcaraz (20 de ani, 1 ATP) a șocat lumea tenisului și l-a învins pe Novak Djokovic (36 de ani, 2 ATP), în finala turneului de la Wimbledon.

Sportivul din Spania l-a depășit pe sârb în cinci seturi, încheiate scor 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4, după 4 ore și 42 de minute de joc.

Djokovic se înclină în fața noului campion Wimbledon: „Alcaraz are ce e mai bun din jocul lui Federer, Nadal și al meu”

2023: @carlosalcaraz wins first Wimbledon title in five-set thriller #Wimbledon pic.twitter.com/Pp5qVzxQwJ

2008: @RafaelNadal wins first Wimbledon title in five-set thriller

Tânărul tenismen de doar douăzeci de ani a fost surprins așezându-și cu mare atenție sticlele cu apă, în fața băncii de odihnă, în pauzele dintre game-uri, amintind prin acest gest de obiceiurile lui Rafael Nadal.

De asemenea, sunt similitudini între primele succese bifate de Nadal și Alcaraz, pe iarba de la Wimbledon. Ambii s-au impus după o finală-thriller, de cinci seturi, iar amândoi l-au învins pe jucătorul „de bătut” al acelui moment; dacă în 2008 era vorba despre Roger Federer, sezonul 2023 îl are în aceeași poziție pe Novak Djokovic.

If it works for Rafa ????‍♂️#Wimbledon pic.twitter.com/Z9sw0tHowR