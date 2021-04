Numarul 2 ATP, depistat pozitiv la testul COVID-19 va rata turneul de la Monte Carlo! | Deciziile incredibile luate de Nick Kyrgios si Roger Federer

Daniil Medvedev a contactat coronavirusul si a fost plasat in izolare.

Daniil Medvedev a fost depistat pozitiv la testul COVID-19 si va rata competitia ATP Masters 1000 de la Monte Carlo. Numarul 2 ATP a fost pus in izolare si va fi monitorizat de reprezentantii turneului si de echipa medicala a circuitului ATP, noteaza Reuters.

Rusul in varsta de 25 de ani s-a remarcat recent printr-o declaratie controversata, facuta in urma deciziei luate de oficialii Federatiei Franceze de Tenis de a amana Roland Garros cu o saptamana, pentru perioada 30 mai - 13 iunie.

"Sunt putin surprins. Ce se schimba daca turneul incepe cu o saptamana mai tarziu? Vorbim despre Covid-19 aici. Nu sunt sigur ca se va schimba ceva. Trebuie sa spun ca este putin ridicol. Cand privesti in acest fel, iti da senzatia ca, daca amani, Covid-19 va disparea intr-o saptamana. Exista multe reguli. Uneori s-ar putea sa existe unele exceptii. Ca jucator oricum, prefer asta pentru ca imi va oferi o saptamana in plus sa ma pregatesc," a afirmat Daniil Medvedev, conform Gazetei Sporturilor.

Daniil Medvedev la Monte Carlo nu va ramane singura absenta notabila in sezonul de zgura al circuitului ATP. Roger Federer a anuntat ca nu va participa la turneul ATP Masters 1000 de la Roma, dar este asteptat sa ia parte la competitiile din Madrid si Paris, in vreme ce Nick Kyrgios a renuntat definitiv la ideea de a juca meciuri pe zgura in acest sezon, rezultatele sale istorice pe aceasta suprafata nefiind multumitoare.