Număr 5 WTA, Kudermetova, sponsorizată de o firmă care finanțează războiul lui Putin, în Ucraina

Număr 13 WTA în proba de simplu și a cincea jucătoare a lumii, la dublu, rusoaica Veronika Kudermetova (26 de ani) a atras atenția, în turneul WTA 1000 de la Madrid, din motive nedorite, care pătează imaginea tenisului.

Sportiva din Kazan a jucat în capitala Spaniei cu un echipament sponsorizat de Tatneft, o companie petrolieră din Rusia, care nu doar că susține, dar și finanțează invazia rusească din Ucraina, notează Adevărul.

Kudermetova a folosit echipamentul inclusiv în meciul câștigat în fața compatrioatei Anastasia Potapova, scor 7-6 (3), 5-7, 6-3.

Compania Taftnet - a cincea, ca mărime, în Federația Rusă, ca producător de petrol și gaze - nu va putea fi reprezentată de Kudermetova la Wimbledon și celelalte competiții din Marea Britanie, condiție impusă de britanici, care i-au interzis pe ruși și belaruși, în 2022, din a participa la Grand Slam-ul londonez.

În turul următor, pe Kudermetova o așteaptă un nou duel cu o rusoaică, într-o partidă în care își va măsura forțele cu Daria Kasatkina (25 de ani, 8 WTA).

