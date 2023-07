Sorana Cîrstea (33 de ani, 37 WTA) a reușit o victorie în trei seturi în defavoarea germancei Tatjana Maria (35 de ani, 62 WTA), în runda inaugurală a turneului de la Wimbledon.

Partida a fost întreruptă de două ori de ploaia care a perturbat constant ordinile de joc, în primele zile ale ediției 2023. În ciuda amânărilor, Cîrstea și-a menținut concentrarea și a sprintat triumfal în decisiv, scor final 6-1, 2-6, 6-3.

Semifinalistă în 2022, Tatjana Maria părăsește întrecerea după un singur meci jucat și ajunge la patru eșecuri, în cinci meciuri directe cu Sorana Cîrstea.

În turul secund, Sorana Cîrstea s-ar putea duela cu Jelena Ostapenko, dacă letona va trece de Greet Minnen.

