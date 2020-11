Novak Djokovic, UMILIT de Martina Navratilova: "Sculpteaza in lemn, pune-te pe tesut, orice, dar fa altceva!" | Care a fost motivul din spatele declaratiei controversate

Martina Navratilova l-a ironizat puternic pe Novak Djokovic in urma deciziei sarbului de a infiinta asociatia PTPA.

Martina Navratilova l-a atacat public pe Novak Djokovic pentru decizia sa de a se retrage din pozitia de presedinte al Consiliului Jucatorilor din ATP si decizia de a infiinta un for nou, ca alternativa la institutia din cadrul circuitului masculin mondial.

"Novak Djokovic crede ca procedeaza corect. Nu sunt de acord, dar este alegerea lui. Cu siguranta nu a parut ca aceasta decizie il ajuta pe teren, in meciurile oficiale. Dintr-un punct de vedere pur logic, cand esti un campion in tenis, cand te dedici sportului, energia ta trebuie sa fie depusa pe teren. Ca sa te relaxezi, uita-te la TV, sculpteaza in lemn sau pune-te pe tesut saluri, de pilda, dar fa altceva! Asta te ajuta si iti ofera energie.

Dar sa infiintezi asociatia asta? Nu ajuta pe nimeni din niciun punct de vedere. Fa chestia asta cand te retragi din tenis. Intr-o pandemie cum este aceasta, Djokovic incearca sa dezbine lumea tenisului cand ar trebui sa fim mai uniti, sa incercam sa ne dam seama cum sa jucam tenis la turnee fara ca lumea sa se imbolnaveasca si fara sa moara de COVID-19. In loc sa rezolve aceste probleme, Djokovic creeaza una noua, de care nimeni nu are nevoie," a afirmat Martina Navratilova, informeaza Eurosport.

La sfarsitul acestei veri, Novak Djokovic si canadianul Vasek Pospisil au infiintat o asociatie independenta de ATP, numita PTPA (Asociatia jucatorilor profesionisti de tenis), care inglobeaza acum alte doua voci din prima suta mondiala, John Isner si Sam Querrey. Misiunea asociatiei ridicate de sarb are misiunea de a-i reprezenta pe jucatorii din top 500 ATP in proba de simplu si pe cei din top 200 ai probei de dublu, in contextul in care Djokovic si Pospisil cred ca ATP reprezinta nu doar interesul jucatorilor, cat si al reprezentantilor turneelor, fapt care conduce la nedreptati comise asupra tenismenilor.