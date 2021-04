Noroc pentru Romania la tragerea la sorti: care va fi ordinea meciurilor in barajul cu Italia si pe cine se va baza Monica Niculescu pentru victorie 

S-a stabilit ordinea meciurilor barajului de Billie Jean King Cup dintre Romania si Italia.

In urma tragerii la sorti desfasurate in Arena BT din Cluj-Napoca, ordinea meciurilor play-off-ului de Billie Jean King Cup dintre Romania si Italia a fost stabilita. Romania va avea privilegiul de a o trimite in primul meci in teren pe Irina Bara, prima jucatoare a echipei, astfel probabilitatea ca reprezentativa tarii noastre sa conduca dupa primul meci este mai mare decat a scenariului opus.

In ziua intai a barajului, primul meci va fi disputat de catre numarul 1 al gruparii romane, Irina Bara (132 WTA) si numarul 2 al echipei italiene, Elisabetta Cocciaretto (111 WTA). Al doilea meci al zilei se va juca intre Mihaela Buzarnescu (137 WTA) si Martina Trevisan (99 WTA).

Programul primei zile, vineri, incepand cu ora 15:30:



Irina Bara (132 WTA) vs. Elisabetta Cocciaretto (111 WTA)

Mihaela Buzarnescu (137 WTA) vs. Martina Trevisan (99 WTA)

Sambata, Irina Bara (132 WTA) va juca din nou in prima partida, de data aceasta impotriva numarului 1 al Italiei, Martina Trevisan, in vreme ce Mihaela Buzarnescu o va infrunta pe Elisabetta Cocciaretto.

Barajul va fi incheiat cu meciul de dublu dintre Monica Niculescu / Gabriela Ruse si Jasmine Paolini / Giulia Gatto-Monticone. Nominalizarile pentru a doua zi de concurs pot fi schimbate inaintea inceperii meciurilor de sambata.

Meciurile de vineri vor incepe de la ora 15:30, in vreme ce partidele de sambata vor debuta de la ora 14:00. Echipa invingatoare va avea sansa de a juca un nou play-off pentru calificarea la urmatorul turneu final.