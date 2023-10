Nimeni nu știa asta! Țiriac a dezvăluit cine e prietenul său milionar din fotbal

Miliardarul Ion Țiriac a declanșat un atac la adresa Serenei Williams, cea care a avut o reacție ironică după ce Simona Halep a fost depistată pozitiv. Serena a fost învinsa constănțencei în finala de la Wimbledon din 2019, în mai puțin de o oră.

Referindu-se la foiletonul în care e implicată Simona Halep - s-a adresat la Tribunalul de Arbitraj Sportiv pentru a-i fi redusă suspendarea de patru ani - Ion Țiriac a avut un discurs dur și a strecurat numele lui Gigi Becali, cel mai bogat român din Superliga, un patron care de multe ori bate monedă pe ideea că trebuie să facă bani din vânzarea fotbaliștilor.

”Unde suntem? Pe ce lume suntem? Când după un an de zile vine cineva şi spune `da, atât am săpat să vedem de unde vine ăsta. Am mai găsit altceva, paşaportul biologic`. L-ai găsit acum şase luni? Păi şi şase luni ce ai făcut?

De ce nu ai venit în ziua aia să îmi spui că este nu ştiu cine? De ce şase luni? Ai controlat-o de 380 de ori în 10 ani. De ce şase luni? Cum spune prietenul meu din fotbal, domnul Becali, ‘e o treabă care nu e’”, a declarat Ion Ţiriac.

„Din afaceri, a adunat o avere care se crede că este de aproximativ 1.2 miliarde de lire sterline (1.44 miliarde de euro). Prin licențiere inteligentă, prin înființarea primei bănci private din România și înființarea unor firme de rretail, asigurări, leasing auto și companii aerieni, banii au început să intre. Așa a devenit Țiriac cel mai bogat sportiv din lume”, anunță sursa citată.

„Am avut noroc și am pus mâna pe o rachetă de tenis cu cinci zile înainte de a împlini 15 ani. Acel moment mi-a schimbat viața. Am muncit ca un câine și am făcut asta toată viața!”, a dezvăluit Ion Țiriac, despre cum și-a început parcursul în Tenis.