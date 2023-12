Nick Kyrgios a povestit, într-un interviu acordat lui Piers Morgan, cum s-a simțit în cea mai întunecată perioadă a carierei sale.

Tenismenul născut în Canberra a vorbit despre cum ura să se identifice cu propria persoană și, în consecință, obișnuia să bea excesiv și să se automutileze într-o perioadă în care, în circuitul ATP, reușea să atingă rezultate satisfăcătoare.

Andy Murray i-a fost aproape lui Nick Kyrgios, în momentele grele

„A fost o perioadă întunecată, sincer să fiu. Am câștigat turnee în circuitul profesionist bând în fiecare seară, automutilându-mă, arzându-mă pe brațe, tăindu-mă doar ca să mă distrez. Am început să dezvolt o dependență de durere. Mă uram pe mine însumi. Uram să mă trezesc și să fiu Nick Kyrgios,” a declarat tenismenul australian.

„Andy Murray a observat automutilarea și m-a întrebat: ‘Ce e pe brațul tău?’ Arăta destul de rău în acel moment. Andy, evident, încerca să-mi dea sfaturi în legătură cu asta. Dar eu eram atât de închis în modurile mele în acea perioadă încât nu ascultam. Sunt foarte recunoscător. Îi mulțumesc mult,” a adăugat Kyrgios.

„Am început să dezvolt o dependență de durere.”

„Simt că am ajutat atât de multe persoane după ce am vorbit deschis despre asta și am postat pe rețelele de socializare. Am devenit un ajutor pentru oamenii care se luptă. Când simt că sunt copleșiți și se îndreaptă spre băut, droguri și altele, se deschid și simt că mă pot identifica.

Asta a fost cea mai mare realizare în cariera mea; oamenii vin la mine cu probleme reale. Îmi trimit fotografii pe Instagram, mesaje directe, despre automutilare și dorința sinceră de a se sinucide. Am conversații cu acești oameni. Uneori am avut convorbiri telefonice cu ei. Asta face o diferență reală și sunt foarte mândru de asta,” a completat Nick Kyrgios, într-un interviu acordat lui Piers Morgan, citat de UbiTennis.

Nick Kyrgios (28 de ani) a fost număr 13 mondial în 2016. În 2022 a câștigat Australian Open, în proba de dublu și a jucat, la Wimbledon, prima sa finală de Grand Slam, în proba individuală.

