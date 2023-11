Jannik Sinner (22 de ani) a devenit primul tenismen din istorie care semnează o victorie împotriva lui Novak Djokovic (36 de ani) după ce a avut trei mingi de meci de salvat.

Tenismenul antrenat de Darren Cahill a reprezentat Italia cu cinste în semifinala de Cupa Davis, pe care reprezentativa țării sale a început-o cu un eșec, în meciul Lorenzo Musetti - Miomir Kecmanovic, 7-6 (7), 2-6, 1-6.

Jannik Sinner becomes the first-ever player to survive Djokovic from three CONSECUTIVE match points down pic.twitter.com/lvXoWG1ewD