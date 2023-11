Novak Djokovic (36 de ani) a corectat o sumedenie de recorduri istorice în lumea tenisului, dar egalarea celor 14 titluri de mare șlem cucerite de Rafael Nadal la același turneu - Roland Garros - pare să fie unul dintre cele care vor rămâne în picioare, indiferent de eforturile depuse de tenismenul sârb.

Întrebat dacă ar vrea să joace tenis până la vârsta de 50 de ani, pentru a se asigura că mai câștigă minimum 5 titluri la Melbourne, unde a ieșit campion de zece ori, Novak Djokovic a afirmat că nu știe, dar cunoaște cu siguranță că acest lucru nu va fi posibil, deoarece și-ar nemulțumi soția.

Djokovic știe că nu va depăși la Melbourne recordul lui Nadal de la Roland Garros (14 titluri)

Novak și Jelena Djokovic au împreună doi copii: Stefan și Tara, în vârstă de 9, respectiv 6 ani.



„Sunt sigur că soția mea nu ar fi foarte fericită. Sunt foarte mulțumit de tot ce am realizat. Nu trebuie să mă uit la recordul lui Rafa la Paris. Am multe realizări de care sunt mândru și care fac parte din istorie. Dacă aș decide să mă retrag chiar acum, aș putea fi doar fericit și mândru de ceea ce am făcut,” a declarat Novak Djokovic.

„A fost realist să cred că aș câștiga trei din cele patru Grand Slam-uri anul acesta? Acum cinci ani sau chiar cu unul sau doi ani în urmă, nu cred că oamenii credeau că este posibil. Mă cunosc pe mine și știu că, dacă mă simt bine fizic și mental, sunt capabil să fac asta,” a adăugat „Nole”, conform Sportskeeda.

Novak Djokovic este cel mai titrat tenismen din istoria Openului Australian, dar și din întreaga istorie a tenisului masculin, în ce privește competițiile majore.

