"Lipsă de respect". Novak Djokovic a reacționat dur la adresa fanilor britanici, după meciul din Cupa Davis

Numărul unu mondial a calificat echipa ţării sale în semifinale după ce l-a învins cu uşurinţă pe Cameron Norrie (6-4, 6-4) în cel de-al doilea meci de simplu, la finalul căruia a cerut unui grup de fani britanici să "înveţe cum să se comporte".

Novak Djokovic (36 de ani) şi-a pierdută răbdarea atunci când unii dintre suporteri au încercat să-i acopere discursul ţinut după victorie, lovind în tobe, iar superstarul sârb nu le-a rămas dator.

"Pe tot parcursul meciului a fost o lipsă de respect, dar la asta trebuie să mă aştept în Cupa Davis", a declarat după meci.

"Este normal ca suporterii să depăşească uneori limitele. În focul acţiunii, uneori reacţionăm şi noi şi arătăm că nu tolerăm acest timp de comportament. Pot să facă ce vor, dar voi răspunde la asta", a mai spus jucătorul sârb.

În timpul meciului, Novak Djokovic a părut enervat de aceiaşi suporteri care îl deranjau şi a dus mâna la ureche după ce a câştigat un punct în faţa lui Cameron Norrie, în setul al doilea.

The Team GB section was playing drums during Djokovic’s interview ????@DjokerNole replied: “Learn how to respect players, learn how to respect people, you shut up, you be quiet.”

Novak Djokovic called them out ????#djokovic???? #Djokovic #DavisCupFinals pic.twitter.com/JbvfiGmxRY