„Am stat şi am analizat fiecare jucător, fiecare gest, ratare, gest individualist, când am luat-o razna şi mai tare, îmi venea să dau în televizor. Trăiesc intens şi vin cu experienţa acumulată şi-mi dau seama ce înseamnă un rezultat negativ, reacţiile. La final rămâne doar rezultatul şi ăla e comentat.

M-am uitat la el şi am zis <<Parcă are 65 de ani!>>. Ştiu că se simte bine, este fericit. Am vorbit pentru prima dată după meciul cu Cipru, iar miercuri era în Slovacia, la meciul de tineret, înaintea meciului. Tu ştii cu cât entuziasm mi-a vorbit despre meci, jucători, faze, situaţii?



Eu eram pornit pe unu, doi, trei, cinci (n.r. - fotbalişti) şi foarte pătruns a fost de dicuţie. I-a apărat, i-a judecat şi obiectiv... am rămas surprins. I-am zis că ar fi contat golurile în plus, dar că au tratat cu egoism, iar el mi-a zis că au tratat cu individualism. Asta pentru a-i apăra pe jucători. A fost de acord că trebuia să se marcheze mai mult, dar e în plină acţiune, se simte bine. Ce contează ce simt eu? E viaţa omului.



Mi-a povestit, că se mai descarcă după antrenamente când mai vorbim. Crede mult în aceşti băieţi şi crede că ăsta e drumul pentru a reconstrui ceva de forţă, durabil.



Un antrenor care a trecut prin atâtea, un învingător, cu o experienţă uriaşă, cu înţelegerea momentelor, a fenomenelor, crezi că se poate lăsa afectat sau influenţat? Simte şi se duce până la final. Doar calificarea contează, prin grupe, prin baraj... vom vedea”, a spus Răzvan Lucescu, conform Orange Sport.