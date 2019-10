Murray, dezamagit de prezenta scazuta de la ATP Beijing - „Nu vreau sa isc o polemica”

Andy Murray a fost dezamagit de numarul scazut de spectatori prezenti la meciurile sale de la Beijing.

„Speram ca in urmatoarele zile sa vedem mai multi spectatori in tribune. Nu vreau sa isc o polemica, dar as vrea sa vad o atmosfera mai buna”, a declarat fostul numar 1 ATP.

Andy Murray, in revenire de forma

Andy Murray il va infrunta in sferturi la Beijing pe Dominic Thiem, numarul 5 ATP. Va fi prima confruntare a lui Murray impotriva unui jucator din top 10 dupa 2 ani si 4 luni.

Murray este actualmente numar 503 ATP si se afla in revenire de forma. Andy l-a invins in aceasta saptamana pe numarul 13 in lume, Matteo Berrettini, cu un dublu 7-6.