Motivul incredibil care determinat-o pe Kim Clijsters sa revina. Sorana Cirstea! "Am jucat cateva seturi cu ea si eu am fost cea care a castigat"

Kim Clijsters a dezvaluit motivul care a determinat-o sa revina in circuitul WTA pentru a treia oara. Surprinzator, Sorana Cirstea este unul dintre ele.

„Sorana Cirstea s-a antrenat de cateva ori cu fostul meu antrenor, Carl Maes pe terenurile academiei mele din Belgia. Acum cateva zile am jucat cateva seturi cu ea si eu am fost cea care a castigat. Am reusit sa inving chiar daca am kilograme in plus si nu am mai participat la competitii de multi ani. Am realizat ca trebuie sa imi mai acord o sansa si sa revin pe teren”, a declarat Kim Clijsters pentru Bolamarela.

Kim Clijsters: „Nu simt ca trebuie sa demonstrez ceva. Vreau doar sa fiu din nou puternica.”

„Nu simt ca trebuie sa demonstrez ceva. Pentru mine aceasta revenire e o provocare. Am prieteni care imi spun ca vor sa alerge Maratonul de la New York inainte sa faca 50 de ani. Eu insa inca iubesc sa joc tenis. Pasiunea mea pentru acest sport este, evident, inca acolo. Intrebarea e daca sunt in continuare capabila sa ating un nivel la care mi-as dori sa fiu”, a declarat Kim Clijsters in exclusivitate pentru podcastul WTA Insider.

„Vreau sa ma provoc pe mine insami si sa fiu din nou puternica. Acesta este maratonul meu”, a mai spus Clijsters pentru aceeasi sursa.

Karolina Pliskova o avertizeaza pe Kim Clijsters

„Stiu ca are o varsta. Poate se gandeste ca nivelul de astazi nu este foarte ridicat. Are 38 de ani sau ceva de genul (n.r. belgianca are 36 de ani), are trei copii. Nu stiu daca mai poate fi la un nivel ridicat sau la nivelul la care era inainte de retragere. Ii urez succes, dar hai sa vedem la ce nivel va fi. Cu siguranta nu-i va fi usor”, a spus Karolina Pliskova despre revenirea lui Kim Clijsters in WTA.