Monica Niculescu urca in clasamentul WTA! Pe ce loc poate ajunge romanca

Monica Niculescu s-a oprit in optimile de finala ale competitiei WTA de la Luxemburg.

Monica Niculescu s-a oprit in optimile de finala ale competitiei WTA de la Luxemburg, unde a fost invinsa tocmai de partenera sa din proba de dublu, Margarita Gasparyan, scor 2-6, 5-7. Meciul a durat o ora si 41 de minute.

In sferturi, Gasparyan o asteapta pe invingatoarea meciului dintre Tatjana Maria si Anna Blinkova.

Monica Niculescu +30 de puncte WTA si +8 locuri in clasamentul LIVE

Pentru aceasta performanta, Monica Niculescu va incasa 30 de puncte WTA si peste 2000 de dolari. In clasamentul mondial LIVE, cele 30 de puncte o ajuta pe Monica sa urce de pe locul 111 pana pe pozitia cu numarul 103.

Traseul Romaniei in turneul de la Luxemburg nu se opreste aici insa. Sorana Cirstea va juca in optimi cu Misaki Doi ori Julia Goerges, invingatoarea urmand sa fie stabilita in cursul acestei seri.