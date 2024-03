Partida începuse de doar nouă minute, iar scorul era 1-1, când un roi de albine a invadat terenul central de la Indian Wells, luându-i prin suprindere atât pe jucători, cât şi pe spectatori, care au intrat în panică, conform imaginilor apărute pe rețelele de socializare.

Carlos Alcaraz, care a avut cele mai multe albine pe partea sa de teren, a fost înțeptat fără consecinţe majore, iar ambii tenismeni au mers la vestiare.

Originea problemei a fost o "spidercam", o camera aflată la mare altitudine, care se mişcă suspendată de cabluri şi pe care s-au instalat sute de insecte zburătoare, anunță Agerpres.

