Maria Sharapova, decizie de ULTIM MOMENT: "Cateodata, deciziile corecte nu sunt cele mai usor de luat!" Anuntul facut de rusoaica

Maria Sharapova nu va participa la Roland Garros. Sportiva din Rusia a participat in doar trei turnee WTA in acest an.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Maria Sharapova a anuntat printr-un mesaj pe Twitter ca nu va participa la editia din acest an a Roland Garros pentru ca nu este inca refacuta dupa o accidentare la umar.

"Am hotarat astazi sa ma retrag de la Openul Frantei. Cateodata, deciziile corecte nu sunt cele mai usor de luat. Altfel, am revenit la antrenamente si incep incet sa am putere in umar. Chiar imi lipsesti Paris, ne vedem la anul", a fost mesajul rusoaicei.

In locul Mariei Sharapova va intra pe tabloul principal Mandy Minella.

Sharapova, o singura participare in ultimii 4 ani

Maria Sharapova a participat o singura data la Roland Garros in ultimii patru ani. Sharapova a jucat doar 8 meciuri in acest an in cele trei turnee la care a participat si nu a mai ajuns intr-o finala de turneu major din 2017.

Maria Sharapova a participat in acest an la turneele de la Shenzhen, Australian Open si St. Petersburg. In prezent, rusoaica este pe locul 35 in clasamentul WTA, dar este de asteptat sa cada pana pe pozitia a 50-a.