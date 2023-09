Daniil Medvedev (3 ATP) s-a calificat în optimile de finală ale US Open 2023, după o victorie bifată în minimum de seturi în detrimentul argentinianului Sebastian Baez (32 ATP), scor 6-2, 6-2, 7-6 (6).

La finalul partidei, Medvedev a avut o nouă intervenție prin care s-a declarat amuzat de o parte a publicului american. Rusul le-a mulțumit acelora care nu au țipat între servicii, ironizând, în final, și un spectator care a strigat fără oprire, de-a lungul meciului.

Daniil Medvedev is worried how one fan is going to sleep tonight.

This soundbite is an all-timer. pic.twitter.com/B9YsAty4Ws