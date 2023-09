US Open 2023 | Povestea continuă! Gabriela Ruse și Marta Kostyuk s-au calificat în optimile probei de dublu

Gabriela Ruse (25 de ani) și Marta Kostyuk (21 de ani) leagă succese la New York. Echipa româno-ucraineană de dublu a trecut de dublul alcătuit din Daria Saville și Irina Khromacheva, scor 6-2, 6-2, pentru a se califica în optimile de finală ale ultimului turneu de mare șlem al sezonului.

Semifinaliste la Melbourne în acest an și sfertfinaliste pe zgura pariziană, în stagiunea anterioară, Ruse și Kostyuk demonstează încă o dată o relație bună de joc.

