Mats Wilander si-a ales preferata la Roland Garros: "Daca e sa fie o favorita, ea e aceea" Finala de vis pe care suedezul isi doreste sa o vada la Paris

Mats Wilander a fost prezent la Bucuresti pentru a vorbi despre turneul de la Roland Garros din acest an.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Suedezul a analizat sansele Simonei Halep la editia din acest an a French Open-ului.

Wilander este convins ca daca turneul de la Roland Garros are o favorita in competitia feminina, aceea este Simona Halep. Suedezul considera ca singura care ii poate pune probleme este Naomi Osaka.

Mai mult, Wilander spune ca Simona Halep are o sansa sa castige, in viitor, un Grand Slam si pe iarba.

"Daca e sa fie o favorita in turneul feminin de la Roland Garros, atunci cred ca e Simona! Cred ca ea este diferita. Naomi Osaka mai poate face surpriza. In cazul celorlaltor jucatoare, nu putem fi siguri cine ar putea castiga un Grand Slam. Sunt multe jucatoare periculoase in circuitul feminin, dar daca Simona va reveni si va juca bine, cu siguranta poate castiga! Va mai castiga ea un alt Grand Slam? Da, cred ca ea poate castiga si pe alte suprafete. Pe iarba, in special. Cred ca oamenii sunt ingrijorati ca nu se mai antreneaza cu Darren Cahill, dar, daca Simona lasa tenisul ei sa evolueze, daca devine mai agresiva in timp, cred ca mai are 4-5 ani de evolutii de top", a spus Mats Wilander.

SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS, finala de vis la Roland Garros

Mats Wilander isi doreste ca Simona Halep sa ajunga din nou in finala de la Paris si a marturisit ca un duel de vis in meciul pentru trofeu ar fi impotriva Serenei Williams.

"Mi-ar placea sa o vad pe Simona Halep in finala. Mi-ar placea sa o vad si pe Serena Williams razbind, pentru ca a trecut printr-o perioada foarte grea, mi-ar placea sa arate ca inca mai poate. Simona - Serena ar fi finala visurilor mele", este dorinta lui Mats Wilander.

Simona Halep, prea experiementata pentru ca antrenorul sa influenteze succesul ei

Mats Wilander a vorbit si despre despartirea Simonei Halep de Darren Cahill. Suedezul crede ca cei doi tin in continuare legatura si ca succesul romancei nu poate fi influentat de despartirea de antrenorul australian.

"Simona se va gandi la Darren probabil pentru tot restul carierei ei. Cred ca tin in continuare legatura. Totusi, cred ca Simona e prea experimentata pentru ca cineva ca Darren sa faca diferenta intre succes si esec", a explicat Mats Wilander.