Mama lui Djokovic isi aminteste de mingile de meci salvate de Novak in finala de la Wimbledon: "Mi-am facut cruce si m-am rugat lui Dumnezeu"

Diana Djokovic, mama actualului lider ATP isi aminteste cu emotie finala turneului de la Wimbledon din acest an, cand fiul sau a fost nevoit sa salveze mingi de meci pentru a castiga ultimul act impotriva elvetianului Roger Federer.

Intr-un interviu acordat GQ India, Diana Djokovic rememoreaza clipele traite in setul decisiv al finalei de la Wimbledon, cand Federer conducea cu 8-7 si 40-15.

Diana Djokovic: „Mi-am facut cruce si m-am rugat lui Dumnezeu.”

„Mi-am spus mie insami: ai facut-o de doua ori, poti s-o faci si a treia oara. La US Open in 2010 si in 2011 a fost la fel. Federer avuse doua mingi de meci iar Novak a reusit sa revina. A fost foarte tensionat, iar intregul public il sustinea pe Federer. Poate cu 10 ani in urma a fost la fel de dificil pentru Rafa Nadal in finala de la Australian Open 2012. (n.r. cea mai lunga finala de Slam din istorie, castigata de Djokovic dupa 5 ore si 53 de minute de joc.)

Dar acea finala a fost solicitanta din punct de vedere fizic. Aceasta a fost extenuanta din punct de vedere menta”, a spus Diana Djokovic.

Mama lui Djokovic despre fiul sau: „Lucreaza din greu pregatind fiecare meci, in mod special atunci cand joaca contra lui Nadal ori Federer.”

Mama lui Djokovic s-a pronuntat si asupra faptului ca Novak nu este nicaieri la fel de sustinut precum Federer. „Nu este prima oara cand toata lumea tine cu Federer. Dar Novak foloseste energia publicului si face astfel incat sa creada ca publicul tine cu el. Sunt foarte mandra de el si fericita. Nu ii este usor, e adevarat. Dar sunt mandra de ceea ce face, de ceea ce a realizat, de toate trofeele castigate si de toate momentele in care am fost alaturi de el”, a conchis mama lui Novak Djokovic pe un ton emotionant.

Novak Djokovic s-a calificat la Turneul Campionilor, care va avea loc in perioada 10-17 noiembrie in capitala Marii Britanii. Vestea mai putin fericita in ceea ce il priveste pe sarb este ca Rafael Nadal va urca pe primul loc al clasamentului ATP incepand cu data de luni, 4 noiembrie, datorita jocului rezultatelor din ultima luna.