N-a mai castigat la tenis, dar s-a impus in proba costumelor de baie. Genie Bouchard, aparitie ravasitoare pe plaja. FOTO

Eugenie Bouchard a profitat de pauza din WTA pentru a merge la plaja.

Bouchard a luat o pauza dupa performantele slabe din inceputul anului, iar de Pastele catolic s-a relaxat pe plaja din Miami, locul ei preferat.

Jucatoarea din Canada a facut senzatie pe plaja, acolo unde fotografii s-au intrecut sa o surprinda in costum de baie. Frumoasa jucatoare din Canada ar castiga oricand o proba de Miss si a anuntat deja ca se gandeste serios sa inceapa o cariera in modeling dupa ce va renunta la tenis.



VEZI IMAGINI IN GALERIA FOTO