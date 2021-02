LIVETEXT ACUM | In duel cu liderul mondial: Ana Bogdan - Ashleigh Barty 3-6, 2-2: Irina Begu, calificare incredibila in optimi

Ana Bogdan si Ashleigh Barty joaca pentru un loc in optimile turneului WTA 500 Yarra Valley Classic.

Ana Bogdan - Ashleigh Barty 3-6, 2-2

Setul 2:

2-2: Game castigat la 15 de Ana Bogdan.

1-2: Fara sa cedeze vreo minge de break, Ashleigh Barty isi apropie un nou game pe propriul serviciu.

1-1: Bogdan salveaza minge de break si revine pe tabela de marcaj, dupa o perioada neagra.

0-1: Barty incepe cu dreptul si al doilea set.

Setul 1:

3-6: Break alb reusit de australianca. Barty conduce cu 1-0 la seturi.

3-5: Barty face hold la zero si se apropie la un singur game de castigarea primului set.

3-4: Break reusit la 15 de liderul mondial, care va servi dupa pauza pentru a fi prima jucatoare care se distanteaza la doua game-uri in acest meci.

3-3: Barty isi tine serviciul la 15. Niciun break inregistrat in primele sase game-uri ale partidei.

3-2: Ana Bogdan serveste al doilea as al meciului si isi apropie game-ul in prelungiri, dupa ce a condus cu 40-0. Tenis incurajator aratat de romanca in prima jumatate a setului inaugural.

2-2: Ashleigh Barty isi tine serviciul, lasand doar doua puncte.

2-1: Ana Bogdan preia din nou avantajul, servind din nou suficient de solid pentru a o tine pe Barty la respect.

1-1: Barty restabileste egalitate, dupa un game adjudecat la 15.

1-0: Bogdan castiga primul game al partidei fara sa piarda vreun punct.

Este prima confruntare directa dintre Bogdan si Barty. Invingatoarea va juca in optimi cu Marie Bouzkova (52 WTA).

With Irina Begu winning in singles, and Simona Halep in doubles it has been a good day for the Romanians. Hopefully it continues as Ana Bogdan takes the court for a tough match against Ash Barty. pic.twitter.com/Txvs46L120 — ????????WTA Romania???????? (@WTARomania) February 2, 2021

The Melbourne summer is set to begin for @ashbarty ???? pic.twitter.com/JaR4DPbEc3 — #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2021

Irina Begu s-a calificat in turul trei al turneului Gippsland Trophy dupa o victorie in trei seturi, cu revenire de scor obtinuta in fata bielorusei Aliaksandra Sasnovich (90 WTA), scor 5-7, 6-4, 6-4. Partida a durat 2 ore si 36 de minute.

In optimile de finala, Irina Begu se va duela cu Johanna Konta, a cincea favorita la castigarea turneului. Pentru a ajunge aici, Konta a trecut de Bernarda Pera din Statele Unite ale Americii (63 WTA), scor 6-2, 6-3.

Singura jucatoare din Romania de pe tabloul principal al turneului Yarra Valley Classic, Ana Bogdan (93 WTA) va primi replica liderului WTA, Ashleigh Barty.

In primul tur, Bogdan a invins-o pe rusoaica Rakhimova Kamilla, scor 6-2, 6-2, dupa doar 80 de minute de joc. Bogdan si Barty nu s-au mai duelat niciodata pana in prezent.