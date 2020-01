HAHA! | Cu ce personaj din desenele animate a asemanat-o Darren Cahill pe Simona Halep 

Din articol Simona Halep, la a zecea participare consecutiva pe tabloul principal la Australian Open

Darren Cahill o vede diferit pe Simona Halep decat o vad fanii sai din Romania.

Simona Halep a fost asemanata de Darren Cahill cu un personaj din desenele animate care ruleaza in Australia. Este vorba despre Taz, renumitul personaj din Looney Tunes.

"In Australia avem acest personaj de desene animate numit Diavolul tasmanian. Este incredibil de rapid, se invarte in jurul lui cu 1000 de mile pe ora, este mereu putin nervos si intra totdeauna in bucluc. Pentru mine, asa e Simona," a declarat Darren Cahill.

Simona Halep, la a zecea participare consecutiva pe tabloul principal la Australian Open



Halep isi incepe drumul catre un nou trofeu de mare slem marti, cu ocazia primului tur la Australian Open. Va fi al zecelea an la rand cand Simona joaca pe tabloul principal de simplu la "Happy Slam", porecla Openului Australiei.

Meciul dintre Simona Halep si Jennifer Brady din turul inaugural va avea loc marti, 21 ianuarie si va fi transmis live text pe www.sport.ro.