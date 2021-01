Kyrgios n-a mai jucat un meci de un an, dar nu duce dorul sportului care l-a facut celebru: "Tenisul nu e prioritatea mea, toti jucam dupa ureche, nimeni nu stie cine e in forma!"

Nick Kyrgios va fi prezent pe tabloul principal al Openului Australian 2021.

Ultimul meci oficial pe care l-a jucat Nick Kyrgios dateaza din februarie 2020, dar finalul perioadei de un an in care a lipsit din circuitul ATP nu il gaseste pe controversatul jucator australian ducand dorul sportului care l-a facut celebru.

"Nu o sa va mint, nu prea am dus dorul tenisului. Sunt un competitor, concurez cu tot ce am. In ultima perioada m-am jucat jocuri pe calculator, mi-am luat de acolo doza de competitivitate. Nu imi e dor de prea multi oameni din circuit, sa fiu sincer, in afara australienilor si a catorva prieteni buni," a declarat Nick Kyrgios (47 ATP), noteaza The Guardian.

"Mi-a fost destul de greu sa ies pe teren si sa intru din nou in rutina. Ma trezeam si imi spuneam: 'uite, Australian Open e dupa colt, hai sa muncim!', dar nu a fost usor. Mama mea nu s-a simtit bine. M-am concentrat pe lucruri care chiar conteaza pentru mine. Tenisul nu este prioritatea mea," a mai spus australianul in varsta de 25 de ani.

"Ma simt complet recuperat din punct de vedere mental, pregatit sa ies din nou la joc. Simt ca joc bine si ca sunt gata de turneu. De fapt, toata lumea joaca dupa ureche acum. Nimeni nu stie cine e in forma si cine nu," a completat Nick Kyrgios.

Australian Open 2021 va incepe in 8 februarie, iar finala tabloului masculin va avea loc in data de 21 februarie. Cel mai lung traseu al lui Nicholas Kyrgios la Melbourne ramane sfertul de finala jucat in 2015.