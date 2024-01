Calificat în semifinalele Openului Australian pentru a unsprezecea oară în carieră, Novak Djokovic a avut parte de un interviu inedit.

Imediat după încheierea meciului de patru seturi cu Taylor Fritz, 7-6 (3), 4-6, 6-2, 6-3, „Nole” a purtat un dialog cu prietenul-rival din ATP, Nick Kyrgios, căruia i-a smuls microfonul din mână după prima întrebare.

If you see someone in the Royal Botanic Gardens hanging upside down from a tree in the near future, at least you'll know why! ????@djokernole • @NickKyrgios • #AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/70LBRWLP3C