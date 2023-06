Campioana turneului de la Roland Garros, din 2017, Jelena Ostapenko a reușit câștigarea primului titlu WTA în sezonul 2023.

Sportiva din Letonia a dispus de Barbora Krejcikova - fostă campioană la Paris, în 2021 - în finala turneului WTA 250 de la Birmingham, scor 7-6 (8), 6-4.

Jelena Ostapenko: „Am jucat ca și cum fiecare punct ar fi fost ultimul.”

Nu este prima dată când Ostapenko își dovedește eficiența pe iarbă, letona impunându-se și la Eastbourne, în urmă cu două veri.

„Am luptat pentru fiecare punct și am jucat ca și cum fiecare punct ar fi fost ultimul. În unele meciuri din această săptămână am fost jos, dar am reușit să fiu concentrată și să revin, să mă impun.

Sunt mândră de puterea mea de luptă, probabil că aceasta a fost cheia care mi-a adus acest titlu,” a spus Jelena Ostapenko, la ceremonia de premiere, conform Eurosport.

Ostapenko, la al 6-lea titlu al carierei

Jelena Ostapenko a ieșit campioană la Seoul, în 2017, an în care și-a trecut în cont titlul de mare șlem, la Roland Garros.

În 2019, Ostapenko s-a impus la Luxemburg, iar în 2021, la Eastbourne. Anul trecut, jucătoarea baltică a fost cea mai bună în întrecerea de la Dubai, de calibru de 1000 de puncte, în care a învins-o pe Simona Halep, în semifinale.