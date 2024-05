Lupta pentru trofee continuă: săptămâna aceasta aflăm câștigătoarele din Europa League, Cupa Angliei și Cupa Germaniei (P)

Primul mare meci din această săptămână este finala Europa League, dintre Atalanta și Bayer Leverkusen, ce se va disputa pe 22 mai, de la ora 22:00, la Dublin, în direct la Pro Arena.

Sâmbătă, de la ora 17:00, este programat marele derby al orașului Manchester, care are o miză suplimentară: învingătoarea va ridica trofeul Cupei Angliei. Tot o finală de cupă mai putem vedea în aceeași zi, dar de la ora 21:00. În Germania, Kaiserslautern și Bayer Leverkusen luptă pentru Cupa Germaniei.

Prezentarea meciurilor:

Atalanta - Bayer Leverkusen

Finala Europa League din acest an pune față în față două echipe care au impresionat în ultimele sezoane. Atalanta vrea să treacă peste dezamăgirea eșecului din finala Cupei Italiei și să obțină un trofeu în acest sezon. De partea cealaltă, Bayer Leverkusen are un sezon fantastic, în care a câștigat deja Bundesliga și poate câștiga și Cupa Germaniei.

Ar fi o triplă fantastică pentru Bayer Leverkusen, o echipă care a arătat însă și fragilități în defensivă. A luat 4 goluri de la Qarabag în acest sezon de Europa League, 1 de la West Ham și 2 de la AS Roma. Totuși, nemții sunt de departe favoriți în această finală. La Unibet (L1160657W000330 ONJN 18+ Joacă Responsabil), Leverkusen are cota 1.45 să câștige trofeul, iar Atalanta are 2.75. Pentru victoria în timpul regulamentar, Leverkusen are 1.80, egalul are 3.70, iar succesul italienilor are 4.25.

Manchester City - Manchester United

Acest duel este programat pe stadionul Wembley, pe 25 mai de la ora 17:00, în direct la Pro Arena. Se întâlnesc marile rivale din orașul Manchester, dar formația lui Pep Guardiola este de departe văzută cu prima șansă. City a eliminat-o pe Chelsea în semifinale, în timp ce United a trecut cu mari emoții de Coventry City. Ce-i drept, și United a scos-o pe Liverpool în sferturile de finală, astfel că a arătat că se poate descurca bine împotriva echipelor de top.

Totuși, contra lui City a avut mari probleme în ultima perioadă și a pierdut 6 din ultimele 7 meciuri. Ba mai mult, în 4 din ultimele 6 partide a încasat cel puțin trei goluri. Nu e astfel deloc surprinzător că formația lui Guardiola are doar cota 1.15 la pariuri online să câștige trofeul. Manchester United are cota 5.50 la Unibet. În schimb, pentru succesul în timpul regulamentar, City are 1.32, United are 8.45, iar egalul are 5.30.

Kaiserslautern - Bayer Leverkusen

Divizionara secundă Kaiserslautern a surprins în acest sezon și a ajuns până în finala Cupei Germaniei. Va întâlni însă un adversar redutabil, care a câștigat deja titlul în Bundesliga.

Kaiserslautern este o echipă care marchează. A dat 3 goluri cu Hertha în deplasarea din sferturile de finală, 2 cu Nurnberg și Saarbrucken în optimi, respectiv semifinale. Are un atac bun și are o șansă bună să înscrie și în poarta lui Leverkusen, în condițiile în care campioana lasă multe spații în defensivă. Cert este însă că Leverkusen este de departe favorită, cu cota 1.05 la Unibet să câștige trofeul, iar o surpriză este răsplătită cu cota 10.00. Kaiserslautern are cota 12.50 să câștige în timpul regulamentar, Leverkusen are 1.17, iar egalul are 8.00.

