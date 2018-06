HALEP - KERBER, ROLAND GARROS | Antrenorul lui Angelique Kerber o lauda pe Simona inaintea meciului: "Am spus de la inceput ca e marea favorita a turneului!"

Partida din sferturile turneului de la Roland Garros va fi de la ora 15.00, live pe www.sport.ro.

Antrenorul belgian al lui Angelique Kerber, Wim Fissette, cel care a fost si antrenorul Simonei Halep inaintea lui Darren Cahill, a laudat-o pe Simona pentru prestatia de la Roland Garros si o vede favorita la castigarea turneului.

"Inca de la inceput am spus ca Simona este marea favorita la castigarea turneului de la Roland Garros. Este cea mai buna jucatoare din lume pe zgura. A demonstrat asta impotriva lui Mertens, chiar daca belgianca nu avea experienta impotriva jucatoarelor din top 20.

Halep este insa foarte solida! Isi obliga adversarele tot timpul sa caute liniile pentru a o depasi. Este clar ca Angie are o sansa mai mare pe iarba in fata Simonei. Dar va trebui sa joace inteligent si sa gaseasca un echilibru intre jocul agresiv si rabdare. Nu va fi usor, dar trebuie sa creada" a declarat Fissette.

Analiza meciului, facuta de antrenorul Serenei Williams

Unul dintre cei mai respectati specialisti din tenis, Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams, a analizat partida care va avea loc astazi.

"Simona va incerca din nou sa dicteze jocul. La Australian Open a stat la 43 de centimetri de linia de fund, in timp ce Kerber la 1.22 metri. La Roland Garros 2018, Simona a stat in medie la 69 de centimetri de linia de fund, in timp ce Kerber la 1.88 metri. Zgura si loviturile cu top-spin ar trebui sa o ajute pe Simona sa o tina pe Kerber departe. Dar sa domini nu este egal cu a castiga, mai ales in fata lui Kerber. Nemtoaica este fara niciun dubiu jucatoarea care returneaza cel mai bine in timpul meciurilor. Kerber adora sa alerge dintr-o parte in cealalta pana cand adversara gaseste un unghi, iar apoi profita cu o lovitura castigatoare.



Simona nu trebuie sa stea la lupta cu Kerber, va trebui sa fie imprevizibila si sa dicteze ritmul meciului. La Australian Open a facut o treaba grozava, dar este oare suficient? Pentru a nu pierde, Halep trebuie totusi sa joace punctele importante mai bine decat la Australian Open. La Melbourne, romanca nu a salvat nicio minge de meci din cele sapte avute de Kerber" a declarat Patrick Mouratoglou pentru Eurosport.