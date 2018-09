Irina Begu, victorie URIASA la Seul: a trecut de Radwanska in doua seturi, intr-un meci intrerupt de ploaie

Irina Begu s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Seul, dupa 6-4; 6-3 cu jucatoarea poloneza Agnieszka Radwanska. Partida a fost intrerupta de doua ori de ploaie, insa asta n-a oprit-o pe Irina sa obtina una din cele mai importante victorii ale sale din 2018.

Partida a dura o ora si 50 de minute, iar in turul urmator, Irina o va intalni pe grecoaica Maria Sakkari.

Pentru calificarea in sferturi la korea open, Irina Begu va incasa 5900 de dolari si 60 de puncte WTA.

