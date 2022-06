Wimbledon 2022: „killer-ul” lui Federer va dona 100 de euro poporului ucrainean pentru fiecare as servit

UPDATE: Hubert Hurkacz a fost eliminat încă din primul tur la Wimbledon 2022, de către spaniolul Alejandro Davidovich Fokina, într-unul din cele mai pasionante meciuri ale primei zile. Spaniolul s-a impus, scor 7-6 (4), 6-4, 5-7, 2-6, 7-6 (8), dar polonezul a reușit să servească 21 de ași, astfel că va dona poporului ucrainean suma de 2100 de euro.

Semifinalist al ediției 2021 a turneului de la Wimbledon, polonezul Hubert Hurkacz (25 de ani, 10 ATP) le oferă vecinilor ucraineni o mână de ajutor în războiul de apărare contra invaziei începute de Armata Rusă în data de 24 februarie 2022.

În sferturile turneului de la Wimbledon desfășurat în urmă cu un an, Hubert Hurkacz l-a învins pe Roger Federer în minim de seturi, scor 6-3, 7-6, 6-0, devenind primul jucător din istorie care îl depășește pe „Regele Ierbii” scor 6-0, într-un set jucat la Wimbledon.

