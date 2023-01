Irina Begu, spre top 25 WTA! Prima victorie românească la Australian Open 2023

Irina Begu (32 de ani, 30 WTA) și-a început cu victorie a douăsprezecea participare a carierei în Openul Australiei. Sportiva din București a învins-o pe americanca Elizabeth Mandlik (21 de ani, 129 WTA) scor 3-6, 7-6 (1), 6-2, după 2 ore și 38 de minute de joc.

A fost o partidă încâlcită pentru jucătoarea din țara noastră, care a comis un număr neobișnuit de erori neforțate pentru jocul său, 47, cu 16 însă mai puține decât adversara sa.

Pierzătoare norocoasă în calificări, Elizabeth Mandlik a profitat de șansa jocului pe tabloul principal și a fost la un singur game distanță de calificare. 6-3, 5-3 a fost scorul favorabil nord-americancei, moment în care Irina Begu a adoptat un plus de constanță în jocul său.

Irina Begu s-a dezlănțuit la retur în setul decisiv, după un tiebreak câștigat clar în setul secund, și a reușit break în toate cele patru game-uri jucate pe serva oponentei.

$107,564 va primi Irina Begu pentru accederea în turul secund, fază competițională în care o va înfrunta pe Lucia Bronzetti ori Laura Siegemund.

I honestly thought this match was done, Begu lost the 1st set then got down 5-3 in the 2nd. But she has nerves of steel and short memory to forget the score. Irina once again wins a 3 set comeback. Irina Begu defeated Elizabeth Mandlik 3-6, 7-6, 6-2. pic.twitter.com/ZLfTDugaNn