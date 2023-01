Irina-Camelia Begu a debutat cu victorie în sezonul 2023. Sportiva din București a revenit de la 0-1 la seturi în fața americancei Shelby Rogers, de care a dispus, scor 3-6, 7-6 (5), 6-1, pentru a atinge faza ultimelor 16 jucătoare.

7 break-uri a reușit Irina Begu pe serva sportivei din SUA, dar a avut nevoie de patru mingi de set, în tiebreak-ul manșei secunde, pentru a obține declicul puternic care a adus un set decisiv adjudecat categoric.

Karolina Pliskova sau Jelena Ostapenko este numele următoarei adversare pentru Irina Begu, în competiția dotată cu premii totale în valoare de $826,837. Peste 10 mii de dolari va primi Irina Begu, în urma acestui succes semnat în 2 ore și 38 de minute de joc.

Dacă va reuși o nouă victorie, Irina Begu ar putea să o întâlnească pe Bianca Andreescu în faza sferturilor de finală.

After losing the 1st set, Irina got off to a quick 4-2 2nd set lead. But Rogers was able to fight back and take it to a 2nd set tiebreak. In the tiebreak, Irina was able to win and force a deciding set where she took control. Irina Begu defeated Shelby Rogers 3-6, 7-6, 6-1. pic.twitter.com/M3UdDFrNVe