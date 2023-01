Avantaj important pentru Irina Begu, în primul tur la Australian Open: adversara sa a fost înlocuită

Schimbare norocoasă pentru Irina Begu, în runda inaugurală a Openului Australian. Semifinalista primului turneu WTA 500 de la Adelaide va juca împtoriva americancei Elizabeth Mandlik (21 de ani, 129 WTA), în urma retragerii chinezoaicei Saisai Zheng.

Fost număr 34 mondial și cu un titlu WTA în palmares, Saisai Zheng s-a retras de pe tablou, accidentată, lăsând loc pierzătoarei norocoase din Statele Unite ale Americii.

Dacă Saisai Zheng avea experiența a șase participări pe tabloul principal la Melbourne, pentru Elizabeth Mandlik va fi prima apariție în turneul de mare șlem de la antipozi.

De partea apropiată a fileului, Irina Begu va semna a douăsprezecea participare consecutivă pe tabloul principal al Openului Australian. Cea mai bună performanță a jucătoarei din București în Australia rămâne optimea jucată în ediția din 2015.

Last minute change. Irina Begu will now face Elizabeth Mandlik in R1.