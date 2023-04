Irina Begu a fost învinsă de americanca Jessica Pegula, principala favorită, cu 7-5, 4-6, 6-4, joi, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Charleston (Carolina de Sud), dotat cu premii totale de 780.637 de dolari.

Begu (32 ani, 37 WTA) a pierdut după două ore şi jumătate în faţa numărului trei mondial, deşi a condus cu 4-0 în decisiv.

În primul set, Pegula (20 ani) a condus cu 2-0, 3-1 şi 4-2, apoi Begu a avut 5-4, dar americanca s-a impus cu 7-5. Pegula a avut 4-0 în actul secund, însă românca a reuşit o revenire incredibilă, concretizată în şase ghemuri consecutive (6-4). În decisiv, Begu a condus cu 4-0, ajungând la zece ghemuri consecutive, însă Pegula a revenit senzaţional şi a reuşit să câştige cu 6-4, legând la rândul său şase ghemuri la rând.

Fiecare jucătoare a încheiat cu 4 aşi, dar Begu a comis 8 duble greşeli (Pegula doar una). Raportul mingilor direct câştigătoare (winners) a fost egal, 28-28, dar Begu a avut mai multe erori neforţate (32-23).

