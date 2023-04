La 83 de ani, Ion Țiriac rămâne lipit de sportul românesc și continuă să o susțină pe Simona Halep, jucătoarea cea mai bună din istoria tenisului românesc, potrivit rezultatelor obținute atât în clasamentul WTA, cât și în competițiile de mare șlem.

Fost lider mondial pentru mai mult de un an, dar și dublă campioană de Grand Slam, Simona Halep (31 de ani, 26 WTA) speră la o revenire curândă în circuitul WTA, pentru a face istorie suspendarea aplicată în urma consumului de Roxadustat, substanță interzisă regăsită în cantități mici, într-o probă de urină recoltată la US Open 2022.

Ion Țiriac: „Dacă nu le e prea frică pentru fundul lor, ar trebui să o lase să joace, începând de mâine.”

„E o situație complicată, din punct de vedere juridic. Eu vă întreb un lucru: dacă, cumva, Simona are dreptate - și eu sunt convins că fata asta, voluntar, n-a luat nimic; la vârsta pe care o are, n-a luat atâția ani... și-n plus, de ce să iei, mai ales la US Open? Adică ar fi ridicol -, dar dacă, cumva, se ajunge la concluzia că nu a fost vinovată, eu vă întreb: cine îi plătește Simonei aceste luni, în care ea nu a jucat?”, a precizat Ion Țiriac, explicându-și perspectiva asupra cazului delicat al sportivei din Constanța.

„E profesionistă, dar nu o să fie ușor, pentru Simona, să vină înapoi. Asta e o realitate, pe care cred că și-o asumă și ea. Se antrenează în fiecare zi, dar nu e același lucru.

Logica ar fi - și după părerea mea, ce o să facă oamenii ăștia, dacă nu le e prea frică pentru fundul lor... o să spună: 'ai făcut lunile acestea, du-te mâine și joacă. Dar să joace mâine? Simonei îi trebuie 20 de meciuri, înainte să joace,” a completat Ion Țiriac, imaginându-și cum ar decurge revenirea Simonei Halep în tenisul mondial.

Ion Țiriac, despre situația Simonei Halep