Campion la Roland Garros, Mr. Țiriac surprinde: „Eu am fost născut, de fapt, în hochei, nu în tenis”

Ion Țiriac (83 de ani) a vorbit despre pasiunea sa pentru hochei pe gheață, apreciind că acesta a fost primul sport de care s-a îndrăgostit.

Miliardarul român vede situația financiară a țării ca una dintre problemele care conduc la creșterea dificultății procesului de selecție a juniorilor. Ion Țiriac a declarat că antrenamentele gratuite de hochei pe gheață sunt primite cu feedback pozitiv, din partea părinților, însă puțini sunt dispuși să plătească pentru a-și trimite copiii la un sport prea puțin practicat în România.

Ion Țiriac: „Putem să facem o echipă olimpică de hochei.”

În 1970, Ion Țiriac a ieșit campion al turneului de dublu de la Roland Garros, alături de Ilie Năstase.



„Eu am fost născut, de fapt, în hochei, și nu în tenis. De asta nu mai am nas, aici mi s-a făcut o gaură, pe care am luat-o la 13 ani, cu crosa.

Și familia mea totdeauna mi-a spus că mi-e imposibil mie ca să mă dezlipesc de pământ. Mă mândresc tare mult cu treaba asta.

Nici nu am uitat de unde am plecat, nici nu am uitat cum am plecat și nici unde am ajuns.

Echipa olimpică de hochei putem să o facem. Mai suntem în categoriile alea unde aveam aceleași condiții de pregătire, în anii '60. Nu aveam gheață artificială, în Canada și SUA se găsea,” a declarat Ion Țiriac, vorbind despre pasiunea sa pentru hocheiul pe gheață.

Ion Țiriac, despre situația Simonei Halep (23.04.2023)