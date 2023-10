Ion Țiriac (84 de ani) apreciază victoria Simonei Halep din finala ediției 2019 a turneului de la Wimbledon drept cea mai mare înfrângere suferită în carieră de Serena Williams.

Învinsă după doar patru game-uri câștigate în 56 de minute de joc, sportiva din SUA a ratat șansa celui de-al optulea titlu de mare șlem pe iarba londoneză, care ar fi coincis cu egalarea recordului deținut de Margaret Court - sportivă care a ieșit de 24 de ori campioană în turneele majore.

Ion Țiriac, despre finala Wimbledon 2019: „A fost cea mai mare înfrângere din viața acestei mari campioane, Serena.”

„Atenţie, fata asta e câştigătoare de Wimbledon. A fost a fost cea mai mare înfrângere a acestei mari campioane, Serena, din viaţa ei. A bătut-o în 56 de minute, 6-2, 6-2, sau cât dracu a fost, că am fost şi eu acolo.

Simona, după părerea mea, ar trebui să îi atace pe toţi. Şi jurisdicţie normală, la New York, că acolo s-a întâmplat. Are trebui să ceară 100 de milioane pagubă, pentru că i-au distrus viaţa”, a spus miliardarul român pentru AS.

Fostul manager de PR al Simonei Halep, Cosmin Hodor se declară bulversat de gravitatea pedepsei primite de Simonei Halep, în contextul în care sportiva din România nu este vinovată 100% pentru acuzația primită, afirmă acesta.