Fiul lui Ion Tiriac a divortat de Ileana Lazariuc! Anuntul oficial

Ion Ion Tiriac, fiul celui mai bogat roman, a divortat de sotie si nu acum, ci in urma cu doi ani.

Ion Ion Tiriac si Ileana Lazariuc au format unul dintre cele mai spectaculoase cupluri din Romania in ultimii 17 ani, iar in 2009 s-au casatorit. Cei doi au doi copii impreuna, dar in 2017 au decis sa divorteze. E dezvaluirea facuta de Ileana pe contul de Instagram.



"Din dorinta de a reduce la tacere zvonurile, am decis impreuna sa anuntam oficial faptul ca am divortat acum 2 ani. Nu exista secrete sau evenimente picante la baza deciziei noastre si am dorit aceasta perioada de liniste si discretie, atat pentru noi, dar in special pentru copiii nostri fara sa intervina alte speculatii si scenarii fabricate. Desi nimic nu s-a schimnbat cu privire la cat de mult ne iubim, vom ramane in continuare cei mai buni prieteni, suntem si vom fi o familie unita si parintii a doi copii minunati. Vietile noastre vor ramane in continuare private si aceasta este sigura noastra declaratie in legatura cu acest subiect. Va multumim pentru intelegere", este mesajul postat de Ileana Lazariuc pe Instagram.



Vezi imagini in galeria foto