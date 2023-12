Ana Bogdan (69 WTA) a început bine, dar a încheiat învinsă partida cu Marta Kostyuk (39 WTA), disputată în runda inaugurală a turneului WTA 500 de la Brisbane.

Sportiva din Sinaia a câștigat primul set cu 6-4, dar a fost depășită de ucraineancă în următoarele două manșe cu același scor, 6-3.

A real back and forth fight as both players got hot at different times, leading to a 3rd set. But in the 3rd set sadly Ana couldn't slow Marta down as she took over the match. Marta Kostyuk defeated Ana Bogdan 4-6, 6-3, 6-3. pic.twitter.com/sIPbzUI4Vl